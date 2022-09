Bagyong Karding lumakas pa – Pagasa

Bahagyang lumakas pa ang bagyong Karding, ayon sa pinakahuling weather bulletin ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ganap na alas-singko ng hapon nitong Biyernes.

“The center of tropical storm Karding was estimated based on all available data at 970 km east of Northern Luzon,” sabi ng Pagasa.

Taglay umano nito ang lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na aabot ng 90kph.

Nagbabala ang ahensiya ng malalakas na pag-ulan dahil sasabayan ng bagyo ang habagat.

“Due to the southwest monsoon partly influenced by Karding, occasional rains are also possible beginning Sunday over most of Southern Luzon including Metro Manila and Visayas, especially over their western sections,” abiso ng Pagasa.

Sa forecast track ng ahensiya, tatama sa lupa ang bagyong Karding sa araw ng Linggo at bago ang kanyang landfall ay magdadala ito ng malakas na ulan sa Batanes, Cagayan at Isabela.

Hindi isinasantabi ng Pagasa ang posibilidad na magtaas ng Signal No. 3 dahil sa epekto ng bagyong Karding. (Tina Mendoza)