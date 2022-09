Angelica nanganak na

Ipinasilip na ni Angelica Panganiban ang bagong anghel na dumating sa buhay nila ng kanyang partner na si Gregg Homan.

“Bean waiting for you all my life,” post ni Angelica sa kanyang Instagram account.

Mata pa lang ng baby girl ni Angelica ang kanyang ipinakita pero umulan na agad ng congratulatory messages sa actress.

Pinangalanan niya ang kanyang baby na Amila Sabine Homan. Ipinanganak umano ito noong Setyembre 20, 2022.

Ilan sa mga celebrity na naunang bumati kay Angelica sina Sue Ramirez, Janine Gutierrez, Elisse Joson, Alyssa Valdez, Barbie Imperial, Bianca Gonzalez, Ritz Azul, Chito Miranda, Marian Rivera, Camille Prats, Ryza Cenon, Dimples Romana, Mariel Padilla, Pauleen Luna, Melai Cantiveros, Charlene Gutierrez, Jasmine Curtis Smith, at marami pang iba. (Batuts Lopez)