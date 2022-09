Vice imbyerna sa ‘clickbait’ kina Zephanie, Navarro

Hindi na nga maitago ni Vice Ganda ang pagkainis sa mga gumagamit umano sa kanya para sa social media, o YouTube channel.

Nag-tweet nga si Vice na, “Grabe, noh! Gamit na gamit ang pangalan ko at mga pictures ko sa mga clickbait na articles at contents. Minsan naniniwala na talaga akong kabayo ako. Ang daming gustong sumakay eh.”

Marami naman ang agad na nagkomento na kesyo si Cristy Fermin daw ang pinaparinggan ni Vice Ganda sa tweet niya.

Laman nga kasi ng social media si Vice ngayon dahil sa mga nasabi nito sa ‘Idol Philippines’, na parang pinatamaan daw si Zephanie, na first winner nga sa naturang singing contest ng ABS-CBN.

At ngayon nga ay nagagamit pa rin ang pangalan niya sa isyu naman ni Vhong Navarro, na ang lahat nga ay nag-aabang sa mga komento niya.

Well may mga nagsabi naman kay Vice na dapat matuwa siya, dahil isa lang ang ibig sabihin noon, na sikat pa talaga siya. Na dapat ay masanay siya na kapag may mga isyu ay nasasambit agad ang pangalan niya, lalo na at mahilig din naman siyang maglabas ng opinion.

Mas gusto raw ba ni Vice Ganda na hindi na siya relevant? Na kahit ano pa ang sabihin niya ay hindi na pinapatulan? (Rb Sermino)