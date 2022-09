Velarde bida sa Under-17 chess

PINAGHARIAN ni National Master Jerish John Velarde ang National Youth and Schools Chess Championships Under-17 Open Grand Finals nitong Miyerkoles sa Dapitan City Cultural Complex sa Zamboanga del Norte.

Binulsa ng pambato ng Imus, Cavite at 16 na taong gulang na woodpusher ang premyong P5K kasama ang tropeo sa event na inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines sa pamumuno ni chairman/president Prospero Pichay Jr. at pinagkaabalahan ni Dapitan Mayor Seth Frederick Jalosjos.

Nagtala ng 5.0 puntos si Velarde na sinuportahan ang kampanya sa torneo nina Imus Mayor Alex Advincula, Cong. Adrian Jay Advincula at ng CFMI-JJM Construction.

Kabilang sa mga pinadapa niya sina Franklin Loyd Andes, Lemmuel Jay Adena, Zeus Alexis Paglinawan, Janmyl Dilan Tisado at Robick Vohn K. Villa.

Sunod kay Velarde ang 6th Eastern Asia (ASEAN) Youth Chess Championships 2022 sa Bangkok, Thailand sa Nobyembre 4-13. (Elech Dawa)