Tanya kay Deniece: May nagsa-suffer sa kasinungalingan mo

Emosyonal man, pero kakikitaan ng tapang at pagiging matatag ng asawa ni Vhong Navarro na si Tanya Winona Bautista-Navarro.

Humarap ito sa media dalawang araw pagkatapos na sumuko ni Vhong sa N.B.I. dahil sa warrant of arrest na inihain dito sa kasong act of lasciviousness at rape.

Nakadalaw na si Tanya kay Vhong at hindi nga raw stable ang emosyon nito.

“Ano siya… hindi stable ang emotion. Sobrang happy niya kasi, in-expect din naman niya ‘kong makadalaw kasi, naka-schedule, may schedule naman.

“Pero ‘yun, noong paalis na, hayan na naman ang lungkot. Kahit na may mga kasama siya do’n at magaling makisama si Vhong, pero gano’n… biglang papasok na naman ang mga fear, bumabalik ang mga trauma niya dati.”

Umiiyak si Tanya na ina-assure si Vhong sa message niya rito na hinding-hindi niya iiwan. Kung dati nga raw na hindi pa sila kasal, hindi niya ito iniwan at nagawa niyang patawarin, ngayon pa raw ba.

“Siyempre, pinipilit kong magpagka-strong. Pero ‘yun nga, palagi kong sinasabi sa kanya na ang pinaka-nalulungkot ako kapag iisipin niyang iiwan ko siya.

“Kasi, hindi… sabi ko, kung iiwan kita, noon pa. Noong hindi pa tayo kasal. Noong nakikita ko na nagiging okay ka na, lalabas ka na ng hospital, iniwan na kita noon. Pero hindi, kasi nakita ko ang pinaglaban mo. Tapos, nagawa kong patawarin ka, bakit naman kita iiwan?

“So ‘yun nga, ‘yun ang palaging sinasabi niya, ‘huwag mo akong iiwan, ‘wag mo akong iiwan. At palagi ko siyang ina-assure hanggang sa pumasok siya sa loob. Palagi ko siyang ina-assure na ‘yun ang ‘wag na ‘wag mong iisipin,” naluluhang lahad niya.

Ang takot talaga ni Tanya, gayundin ni Vhong ay ang safety raw nito. Lalo na raw kung sakali at ilipat ito sa Taguig Detention Center mula sa kinaroroonan niya ngayon sa N.B.I.

Kaya raw ang talagang inaayos nila at ang maaprubahan na makapagpiyansa ito.

“Honestly ako, I think, he feel safer sa NBI. Siguro kasi, noong simula pa lang, nakaalalay na sa amin ‘yung sa NBI, sila ang kumuha ng statement namin, probably that.”

Sabi pa niya, “Sana hindi matagalan, sana hindi matagalan… ‘yun ang tina-trababo ng legal team.”

Sa loob ng walong taon kung saan, nadi-dismiss ang kaso, bigla nga raw silang nagulat sa pangyayaring ito. Pero sa kabila nito, naniniwala pa rin daw siya sa justice system ng bansa.

Aniya, “Yes, sabi ko kanina, kaya ka naman nagulat ng ganito, kaya ka na-frustrate kasi naniwala ka, e.

“Hindi naman siguro ko madi-disappoint kung hindi ako naniwala.”

Sa ngayon, pini-filter na raw ang mga binabasa niya sa social media. Pero alam ni Tanya na sa kabila ng may mga sumusuporta at nagdarasal para kay Vhong, marami pa rin ang namba-bash dito.

“For one, ang pumapasok sa isip ko, are they real account or a paid? Kasi hindi ako makapaniwala for someone kung totoo na sumunod siya or at least, decent enough to find out about what the case is all about would jump into that conclusion, ‘di ba, kung matalino ka, kung responsible ka.

“Kaya ako, bibigyan ko ‘yun ng benefit of the doubt, are you even real? Are you even paid to do this? ‘Yung gano’n. Pero grabe niyang i-stir ang emotion ko kaya hindi ako nagbabasa.”

Sa huli, nang hingan ito ng mensahe para kay Deniece Cornejo, nasabi na lang niya na, “Kasi, siya ang nakakaalam ng totoong nangyari. Siya ang nagbibigay ng mga inconsistent niyang istorya or statement. Hindi ko alam kung ano ang truth niya.

“So, kapag iniisip ko, hindi ako maka-formulate ng sasabihin sa kanya. Siguro, hindi ko ma-comprehend kung paano mo nakakayanan na merong nagsa-suffer sa kasinungalingan mo.”