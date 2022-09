Sara ‘di atat sa confidential fund

Ipinakita ni ni Vice President Sara Duterte na hindi siya atat sa confidential funds.

Ito’y matapos na ipaubaya ng pangalawang pangulo sa Kamara ang desisyon kung aalisin o hindi ang inilaang P500 milyon confidential fund sa ilalim ng 2023 proposed budget ng Office of the Vice President (OVP).

Ang confidential fund ng OVP ay isa sa mga pangunahing kinukuwestiyon ng minority bloc sa Kamara.

Sa isinagawang plenary deliberasyon kahapon kaugnay sa OVP budget, muling kinuwestiyon ni Albay Rep. Edcel Lagman ang confidential funds ng OVP dahil hindi naman umano bahagi ng mandato nito ang pagsasagawa ng surveillance.

Sa halip na sagutin pa ito ng nag-sponsor na OVP budget na si Davao de Oro Rep. Maria Carmen Zamora, sinabi nitong nagpasa¬bi na umano ang pangalawang pangulo na ipaubaya na niya ang desisyon ukol dito sa kamara.

Ikinatuwa naman ito ni Lagman, “Thank you so much for that commitment, Mr. Speaker, distinguished sponsor, and thank you very much to the vice president.” (Eralyn Prado/Billy Begas)