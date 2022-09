Reyes hari ng Araneta Open

UMISKOR ng 7.0 points si Chester Neil Reyes upang daigin ang 68 mga karibal at tanghaling kampeon sa 2022 Araneta Open Chess Tournament noong Linggo sa Ali Mall activity area sa Cubao, Quezon City.

Isang magarang tropeo at P10K premyo ang ginawad sa 17-anyos na woodpusher ni National Chess Federation of the Philippines director Matin Gacticales sa pangalawang torneo ng sport sa lugar.

Nagkaroon din ng exhibition si Woman Fide Master Allaney Jia Doroy ng National University sa kanyang coach na si Jose Aquino.

Swak sa Magic 10 winners sina FM Alekhine Nouri (6.0 pts.), Christian Arroyo (6.0), Narciso Gumila (5.5), Kevin Arquero (5.5), Rommel Lucion, Phil Martin Casiguran, Richlieu Salcedo, Sherwin Tiu at Joshua Michael Yongco.

Si Romeo Alcodia, 50, ang Best Senior Player, at si Casiguran ang Best Kiddie Player sa isang araw na chessfest. Tumanggap din sila ng karampatang cash prizes at Pizza Hut gift certificates. (Ramil Cruz)