Presyo ng asukal namumurong bumagsak sa P70 per kilo

Inaasahang bababa ang presyo ng asukal sa P60 hanggang P70 kada kilo sa susunod na buwan.

Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), ito’y sakaling makapasok na sa mga pamilihan ang mga asukal na gawa sa bansa at dumating ang mga imported sugar.

Ani SINAG President Rosendo So, naglalaro sa ngayon ang presyo ng asukal mula P84 hanggang P90 kada kilo, na mas mura kumpara noong nakaraang linggo na pumalo pa sa P100 per kilo dahil sa umano’y kakulangan ng supply.

“We hope by next month bababa pa iyan kung start na ang harvest ng local na produce na malaking volume, so iyon, and I think may parating naman na imported na 150,000 metric tons, ito is makatutulong sa stocks na dito sa ating bansa,” pahayag ni So sa isang public briefing.

“We hope na mapunta sa P65 to P70, kasi kapag nakita natin ang import price plus tariff eh more or less nasa P36, kung mark-up man ang importer aabot ng P45 so… sa tingin natin bababa ng P60-P70,” dagdag niya. (Issa Santiago)