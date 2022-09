Practice player, kawawa sa PBA

MARAMING dating rookie at mahuhusay na collegiate player ang nagmistulang practice player at tumatanggap lang ng mababang allowance habang hinihintay na maging regular na miyembro o kasama sa komposisyon ng team sa Philippine Basketball Association (PBA).

Ito ang isiniwalat ng isang beteranong agent /manager sa Abante Huwebes na ‘di nagpabanggit ng pangalan ukol sa naging kalagayan ng mga player na nagnanais makapaglaro sa unang propesyonal na liga sa Asia, pedo hindi nabigyan ng pagkakataon dahil limitado lang ang kinukuha ng mga ball club.

“Marami na tayong mga player na naglalaro sa ibang bansa bago pa mangyari iyang nire-recruit na talaga ngayon kahit nasa liga sa kolehiyo o ‘di pa nakakatapos sa collegiate,” sabi ng ahente/manedyer.

Hinirit pa niya: “Ang kaibahan ngayon, harapan na ang pagkuha sa mga player at talagang malalaki ang offer. Noon bago ka makapag-PBA, maghihintay ka bilang practice player at aasa na may ma-injured player para makapasok sa line-up.”

“Kaya lang as a practice player, kung ano ang nakukuha mo na allowance, iyun pa rin ang makukuha mo kahit na nakapasok ka na sa regular line-up, hindi katulad na may regular na kontrata na malaki sahod,” panapos niyang sey. (Lito Oredo)