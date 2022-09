Pokwang, Lee hiwalay pa rin ng bahay

Nang pasalamatan ni Pokwang ang ex niyang si Lee O’Brian for taking care of their daughter Malia habang naka-lock-in siya, marami ang nag-akala na sa bahay pa rin ng Kapuso comedienne nakatira ang foreign actor.

Pero sa chikahan nga namin ni Pokwang, nilinaw niyang sa may Taguig City nakatira si Papang Lee at hindi sa bahay niya sa Antipolo City.

Pero very thankful nga siya dahil kapag weekend at kapag naka-lock-in siya sa mga proyekto niya ay si Lee ang nag-aalaga sa kanilang anak.

Bongga nga dahil co-parenting pa rin sina Pokwang at Lee sa kanilang anak kahit nauwi sa hiwalayan ang pagsasama nila, ‘noh?!

So bongga!

Pops eeksena sa Canada

In fairness dahil successful ang ‘Four Kings and a Queen’ two-night show nina Marco Sison, Hajji Alejandro, Rey Valera, Nonoy Zuniga at Pops Fernandez sa Newport Performing Arts Theater ay may nagpaplanong dalhin ‘yon sa Canada.

Nakausap nga namin ang isa sa producers ng show, si Ms. Cora de Guzman at ikinuwentong gustong dalhin nga sa Canada ng isang friend niya roon ang ‘Four Kings and a Queen’.

Ang ganda rin kasi ng feedback sa Manila concert nina Marco, Hajji, Rey, Nonoy at Pops.

Posible namang mangyari ‘yon dahil ang dami na ring nagsu-show sa Canada.

Actually, si Angeline Quinto nga at ang BuDaKhel group nina Bugoy Drilon, Daryl Ong at Michael Pangilinan ay nakadalawang shows na roon para sa kanilang ’10Q’ concert tour at sa October 2 ay nandoroon na naman sila para sa kanilang finale show.

So nice!