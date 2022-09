Pinoy wagi ng poetry prize sa US

Nasungkit ng isang Pinoy na nakabase ngayon sa South Africa ang 2022 Gaudy Boy Poetry Book Prize para sa kanyang manuscript na ‘Waking Up to the Pattern Left by a Snail Overnight’ na naglalaman ng 55 tula, kung saan 16 sa mga ito ay tungkol sa martial law.

Tinanggap ni Jim Pascual Agustin ang parangal mula sa Singapore Unbound, isang literary non-profit na matatagupan sa New York, United States. Ibinibigay ang nasabing award sa Asian author na naninirahan saan mang bahagi ng mundo.

Ayon kay Agustin, nagawa niya ang akda bilang tugon at paglaban sa disinformation sa kasaysayan ng Pilipinas.

Ang nagwagi sa nasabing parangal ay makakatanggap umano ng $1,500 o tinatayang P860,000 at book publication sa US at Singapore. Nakatakda umanong ilabas ang Waking Up to the Pattern Left by a Snail Overnight sa 2023. (MJ Osinsao)