PBBM biyahe sa 2023 binuhusan ng P670M

Mahigit doble ang inilaang budget ng Department of Budget and Management para sa ‘travelling expenses’ ng Office of the President sa 2023 kumpara ngayong taon.

Ayon sa National Expenditure Program 2023, ang panukalang budget ng pamahalaan na isinumite sa Kongreso para aprubahan, P670.66 milyon ang gagawing budget ng OP para sa travelling expenses sa 2023.

Ngayong taon, P314.37 milyon lamang ito at higit na mas malaki kaysa sa P37.5 milyong budget para dito noong 2021.

Hindi hinimay sa budget proposal kung ang travelling expenses ay international o domestic.

Nasa Estados Unidos ang Pangulo ngayon kung saan umaasa itong makahikayat ng mga investor na mamuhunan sa bansa. (Eileen Mencias)