Patch Magtanong ikakasal na

Engaged na si Binibining Pilipinas International 2019 Patricia ‘Patch’ Magtanong sa kanyang dyowa na kapatid ng beauty queen din na si Nicole Cordoves.

Kapwa ipinost sa Instagram ng magkasintahan ang wedding proposal nila habang nasa Amsterdam, The Netherlands.

“They say deciding on a life partner is difficult, thank you for making it easy for me @patchmag (diamond ring emoji),” post ng boyfriend nito na si Joshua Cordoves.

Ni-repost din ito ng beauty queen mula sa Bataan.

Base sa photos nila, nag-propose si Joshua kay Patricia habang nasa isang tulay. Lumuhod ito at inalok ng kasal si Patricia, at um-oo naman ang dalaga. Mahigpit na yakapan ang sumunod na eksena.

Isa si Patricia sa bet ng mga beaucon fans na kumatawan sa bansa sa Miss Universe. Mukhang mapupurnada muna ito dahil ikakasal na pala ito. Pumasok sa Top 8 si Patricia sa pagsabak nito noong 2019 sa Miss International sa Tokyo, Japan.

Bukod sa pagiging modelo at beauty queen, abogado rin si Patricia. Nagtapos siya ng abogasya bilang cum laude sa University of the Philippines-Diliman at nanumpa bilang abogado noong 2019.

Binati naman ni Miss Grand International 2016 1st runner-up at kapatid ni Joshua na si Nicole ang magkasintahan through her IG stories.

Umulan din ng congratulatory messages ang post nila sa Instagram. (Batuts Lopez)