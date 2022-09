Park Eun-bin ng ‘Extraordinary Attorney Woo’ bibisita sa ‘Pinas

Dadayo sa ‘Pinas ang bida sa hit K-drama na “Extraordinary Attorney Woo” na si Park Eun-bin, ayon sa anunsiyong inilabas ng agency ng Korean actress.

Gaganapin umano ang fan meeting nito sa Oktubre 23 sa SM North EDSA Skydome.

“Following the passionate love of domestic fans, actress Park Eun-bin’s first Asian fan meeting tour will be held for overseas fans who have given a lot of reaction and interest,” ayon sa talent management na Namoo Actors.

“As this is the first meeting with her overseas fans, we are preparing to create a page of precious memories.

We ask for your affectionate interest and support for the upcoming performances,” dagdag pa nito.

Bukod sa pagbisita sa bansa, pupunta rin si Park Eun-bin sa Bangkok, Singapore at Tokyo sa Nobyembre

Nakatakda pang ianunsiyo kung kelan ang ticket selling para sa naturang event.

Si Park Eun-bin ay gumaganap sa serye bilang si Woo Young Woo, isang matalinong abogado na may autism.

Magkakaroon din ng second season ang “Extraordinary Attorney Woo” sa 2024. (Batuts Lopez)