Nikko pinahiya si Wilbert: Napakatanga!

Binasag nang husto ni Nikko Natividad si Wilbert Ross dahil lang sa pagtatanong nito.

“San ka nga nagpapaano ng sasakyan… ‘Yung nag x xdeal,” mensahe ni Wilbert kay Nikko.

Reply naman ni Nikko, “Anu yun ano? Be specific bro wag naman sanang bobo. Thanks Godbless.”

Hindi nga raw kasi malinaw kung ano talaga ang tinatanong ni Wilbert.

Nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Nikko na ipahiya siya sa mga netizen gamit ang Instagram account niya.

“Nakakasira ng umaga. Apaka tanga! Nakaka ano ng pagka anu ko!!! @itswilbertross,” pang-aasar pa ni Nikko kay Wilbert.

“Hays. Mahina talaga IQ mo,” sagot naman ni Wilbert.

Tawang-tawa naman ang mga netizen sa bardagulan ng dalawang miyembro ng Hashtags.

“Hahaha! Just smile with it. Wag mo na lang po patulan baka po pumangit ka at mabawasan mga guapo sa mundo.”

“Naiinis ako sa mga ganyang tao ano ng ano.”

“Sipain kita Nikko eh. Hahahaha!”

Sanay na sanay na nga ang mga netizen sa mga kalokohan ni Nikko Daks.

Anyways, mag-uumpisa na ang streaming ng “5 In 1” sa Vivamax bukas, Sept. 23. Bida si Wilbert kasama ang mga nagseseksihang sina Debbie Garcia, Rose Van Ginkel, Ava Mendez, Angela Morena, at Jela Cuenca sa direksyon ni GB Sampedro.

Masaya rin si Wilbert dahil naka-4 million views na sa YouTube ang music video niya with Zeinab Harake na “Langga”. (Batuts Lopez)