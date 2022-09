My Dad Bogart nagpasaya

DEHINS binigo ni My Dad Bogart ang mga liyamadista sa pamamayagpag sa Condition Race (20) sa Metro Turf sa Malvar/Tanauan, Batangas nitong Miyerkoles ng hapon.

Pinatungan ni jockey MP Laloma, tumiyempo siya ng 1 minuto’t 13.2 segundo sa 1,200-metrong arangkadahan upang hamigin ng winning horse owner ang premyong P10K.

Hindi inapura ni Laloma si My Dad Bogart sa largahan, hinayaang mag-ubusan ng lakas sa unahan sina Hold On at Bitcoin.

Pa-far turn, pinausad ng hinete ang kabayo, kaya bago maghuling kurbada’y dinamba na ang primera.

Lalo pang umalagwa sa rektahan si My Dad Bogart at tinawid ang meta na may apat na kabayong agwat sa nasegundong Hold On.

Tumersero si Bitcoin habang pumang-apat si Broadway sa kaganapang sinuportahan ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)