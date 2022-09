Misteryo ng dark shadow

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo kayo ba ay pinagpakitaan na ng dark shadows o mga anino?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Marami rin pala ang nakaranas na makakita ng dark shadows o mga aninong nilalang.

Hanggang ngayon palaisipan pa rin kung ano ang mga aninong ito? Ito ba ay multo? Elemento? Extraterrestrials? Demonyo?

Sa programang Gabi Ng Misteryo sa DZRH tuwing Sabado, inilahad ng Misteryo fans ang kani-kanilang karanasan sa dark shadows o shadow people na tawag din ng ibang eksperto sa larangan ng metapisikal.

Si Kagawad Anthony ng QC ay nagsabi na minsan nagdesisyon siyang matulog sa kanilang garahe ay bigla siyang may nakitang dark shadow na gumagalaw sa wall o dingding.

Misteryo: “Gaano kalaki yung nakita mong dark shadow”

Anthony: “Malaki ho siguro nasa 6 footer ang taas niya.”

Misteryo: “Ano ang nangyari nang makita niyo yung dark shadow na yun

Anthony: “Siyempre kinilabutan ako. Tapos sinusulyapan ko po siya at gumagalaw yung shadow pakanan at pakaliwa.”

Misteryo: “Nung nakita mo yung shadow Ano ginawa mo?”

Anthony: “Nagtalukbong ako ng kumot, nagpray ako hanggang sa makatulog ako.”

Misteryo: “May napansin ka bang mata niya o tenga itong dark shadow na ito?”

Anthony: “Hugis-tao siya anino talaga. Walang mukha talagang aninong itim.”

Misteryo: “Ito lang ba ang na-encounter mong dark shadow?”

Anthony: “Meron pa kong ibang experience at ito ay nangyari sa Negros. Biglang tumawid yung dark shadow sa kalsada.

Lumulutang siya sa hangin pero huli na ang lahat mukhang tinamaan ng sasakyan namin pero wala naman bakas.”

Habang nasa kainitan ng usapan ay may fans ng Misteryo na nag-share ng kanilang karanasan sa dark shadows.

Sa comment ni Levy Mira sinabi niya na “I work at elderly facility in California. Maraming beses na ako nakakita ng dark shadows, matangkad sila for me ay angels of death sila. Every time makakita ko one of our residents will pass away•

Sa isa pang comment ni James Maldonado sabi niya: “Na-encounter niya ang dark shadow noong bata pa siya. Matandang na naka-kulay black na bistida. Akalain mong normal lang dahil tanghaling tapat.”

Para sa inyong mga kuwentong kababalaghan at misteryo, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.