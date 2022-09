Miller, Prosper pasiklaban

Mga laro ngayong Biyernes (PhilSports Arena, Pasig)

3 pm – Terrafirma vs Converge

5:45 pm – NLEX vs Rain or Shine

PAPASADAHAN ng Terrafirma ang bagong overhaul na Converge sa first game ng 47th Philippine Basketball Association 2022 Commissioner’s Cup elims ngayong Biyernes sa PhilSports Arena sa Pasig.

Ibinalik ng Dyip si Lester Prosper para umayuda sa kanila sa midseason reinforced conference.

Sa parehong torneo noong 2019, nag-average siya ng 33.6 points, 16.9 rebounds sa pitong laro, pero hindi nakarating sa playoffs ang Terrafirma. Naturalized player na ng Indonesia si Prosper.

Si Aldin Ayo na ang bagong coach ng FiberXers kapalit ni Jeffrey Cariaso.

Sa unang import conference tinapik ng Converge si Quincy Miller, isa sa anim na reinforcements na beterano ng National Basketball Association.

Nakaapat na seasons si Miller, 38th pick noong 2012, sa Nuggets, Kings at Pistons.

Pagdating ni Ayo sa FiberXers kinuha niya sina Aljun Melecio at Kris Porter mula Phoenix kapalit nina Ben Adamos at Kurt Lojera.

Nagkaroon ng reunion si Ayo at sa players niya dati sa La Salle na sina Jeron Teng, Abu Trater at Melecio, at si Kevin Racal na kamador niya noon sa Letran. (Vladi Eduarte)