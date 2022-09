Mga OFW naka-PPE sa airport, DMW sinita ni Cayetano

Hinimok ni Senador Pia Cayetano ang mga awtoridad na tingnan ang kaso ng ilang overseas Filipino workers (OFWs) na pinagsuot ng personal protective equipment (PPE) na kanyang nasaksihan nang magbiyahe sa abroad kamakailan.

Ayon kay Cayetano, nakalulungkot na makitang ang mga papaalis ng OFW ay nakasauot ng PPE na may kasama pang face shield, gloves at footsies habang naghihintay ng pagdating ng eraplanong kanilang sasakyan.

“Tingnan niyo naman… may gloves pa. Nakakaiyak. And then may face shield pa,” dagdag pa niya.

Sabi ng senadora, inalerto na niya Department of Migrant Workers Secretary Susan ‘Toots’ Ople na nangako namang ipapasiyasat kung bakit naka-PPE ang mga papaalis na OFW.

Binigyang-diin Cayetano na maraming bansa na ang inalis ang pinaghipit na COVID-19 protocols kabilang ang pagsusuot ng face shields at pagpresenta ng negative RT-PCR test result. (Dindo Matining)