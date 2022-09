Maricel mas sariwa, seksi sa mga young star

Nagbabalik-telebisyon muli si Inay Marya sa isang bagong serye sa ABS-CBN matapos mapabilang sa hit serye na “Ang Sa Iyo Ay Akin” noong 2021.

“#MaricelSoriano New Teleserye Soon ❤️ Salamashteh! @dreamscapeph @b617management,” saad sa kanyang post.

Sa photos na kanyang na-post ay kasama ni Maricel ang Business unit head ng Dreamscape Entertainment na si Deo Endrinal. Ang Dreamscape Entertainment ang may gawa sa ilang hit seryes ng ABS-CBN tulad ng “FPJ’s Ang Probinsyano” at “The Broken Marriage Vow.”

Nalaman din sa naturang post na idederehe ang nasabing bagong serye nina Manny Palo and Jojo Saguin.

Samantala, bukod sa tuwa at excitement ng kamyang fans sa bagong serye ng Diamond Star ay napansin din ang pagiging sexy at fresh nito.

Sey ni @ScribeFanFic, “Kaya favorite sya ni Mommy at syempre ako na rin. Looking good at bumata tingnan dahil balik alindog sya.”

Komento naman ni @ChristeneBusti1, “Ang Fresh 😍😘❤️ excited na ako.”

Sure naman si @diamondstarnews na maganda ang kalalabasan ng serye na ito kapag napanood nila ito. “@officialmaryaph and @DreamscapePH Looking forward to this upcoming teleserye with Maricel Soriano. Siguradong dekalibre,” sabi niya.

Sa ngayon, wala pang detalyeng inilalabas ang ABS-CBN at Dreamscape tungkol sa title ng serye at kung sino pa ang makakasama ni Maricel dito.

Moira nagdilang-anghel kay Khimo Gumatay

Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Khimo Gumatay na siya ang nagwagi sa “Idol Philippines” Season 2, at dahil dito isa sa kanyang inalala sa kanyang pagkapanalo ay ang Kapamilya singer at “Lyric and Beat” star na si Jeremy G na nagsilbi umanong susi ng kanyang tagumpay.

Sa kanyang panayam sa “Cristy Ferminute,” sinabi niya na naging mahalaga ang papel na ginampanan ni Jeremy sa kanyang pagwagi. Aniya, siya kasi ang nag-compose ng kanyang winning piece na “My Time” na siyang nagpakabog sa mga hurado at manonood nitong Linggo.

“Sobrang malaki po ang contribution ni Jeremy when it comes to recording po dahil hands-on po siya. Noong time na nagre-record kami, may mga details siyang nire-relay sa akin to interpret it much better or maging excellent pa ‘yung magiging results ng kanta. Kaya kung ano po ang naririnig ninyo ngayon, resulta po ‘yun ng hardwork ni Jeremy,” pagbahagi ni Khimo.

In fairness nga raw sabi ng co-host ni Cristy na si Romel Chika na maihahalintulad ang kanyang finale performance sa tanyag na “This is the Moment” act ni Erik Santos sa “Star in a Million” noon.

Samantala, naging inspirasyon din niya sa kanyang Idol journey ang naging mensahe ng kanyang ama na isang tanyag din na singer bilang bahagi ng The Singing Cooks and Waiters resto. Sey niya, hindi pa man nagsisimula ang kompetisyon ay tiwalang-tiwala na ang kanyang ama na siya ang magpapatuloy ng kanyang legacy sa pamilya bilang isang tanyag na singer.

“’Yung tatay ko po, sobrang saya niya. Bago nga po ako sumalang sa process ng Idol Philippines ay, ‘… ano man ang mangyari ay mag-enjoy ka lang. Ipasa-Diyos mo ang mga desisyon mo sa buhay at ikaw na ang magmana ng nasimulan ko,’” pagbahagi ni Khimo.

Isa rin sa mga pinaghahawakan niya ay ang naging mensahe ng hurado nitong si Moira dela Torre na nagsabi noon pa man bago ang finale na siya ang tatanghaling kampeon.

“’Yung comment ni Ms. Moira, siguro mga tatlong live gala shows pa lang, sinabi niya po noon na I’m gonna be the next Idol Philippines winner,” sey niya.