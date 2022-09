Manila judge: Hindi sila terorista! CPP-NPA pinaboran ng korte vs DOJ

Ibinasura ng Manila Regional Trial Court Branch 19 ang petisyon ng Department of Justice (DOJ) na humihiling na ideklarang komunista ang Communist Party of the Philippines (CCP) at ang New People’s Army (NPA) sa ilalim ng ini-repeal na Human Security Act of 2007.

“Wherefore, premises considered, the instant Petition is hereby dismissed,”ayon sa ruling ni Presiding Judge Marlo Magdoza-Malagar na may petsang Setyembre 21.

Nabatid na tiningnan ng korte, ang Ten Point Program o “Plan of Action” ng CCP para madetermina kung ang grupo ay inorganisa para maging isang terorismo.

Kabilang sa mga plano ng CPP na paalisin ang US forces, pagtatag ng people’s democratic state at coalition.

Sa ilalim mg HSA, ang depenisyon ng terorismo bilang “commission of piracy and mutiny in high seas; rebellion or insurrection; coup d’etat; murder; kidnapping and serious illegal detention; crimes involving destruction of property “thereby sowing and creating a condition of widespread and extraordinary fear and panic among the populace, in order to coerce the government to give in to an unlawful demand.”

Gayunman, sinabi ng korte na sanhi nito, inorganisa ang CPP at NPA hindi para sa terorismo.

Ayon sa korte, hindi naman mahirap tingnan kung papaano ang ginawang pakikibaka ng CPP-NPA at ang naging kaakibat na kaguluhan nito na maakusahan ng terorismo.

“[W]hile ‘armed struggle’ with the ‘violence’ that necessarily accompanies it, is indubitably the approved ‘means’ achieve the CCP-NPA’s purpose, ‘means’ is not synonymous with ‘purpose,’” ayon sa korte.

Sa pagdetermina ng korte kung kuwalipikado ang mga ginawang krimen ng CPP-NPA bilang isang aktong terorista, nag-iwan ng duda ang korte base ba rin sa pahayag ng mga eye witness. (Juliet de Loza-Cudia)