Lyca sumusunod sa yapak ni Sarah

Marami talagang natutunan ang season 1 winner ng “The Voice Kids” na si Lyca Gairanod sa kanyang coach noon na si Sarah Geronimo.

Walong taon mula nang manalo siya sa naturang contest, kinanta ni Lyca ang hit single ni Sarah na “Ikot Ikot” sa Wish bus.

Kaylinis ng performance dito ng nagdadalaga nang singer habang kita sa background ang mga rides sa Enchanted Kingdom.

Puring-puri naman ang kanyang pagkanta sa comment section:

Control is excellent. The voice is beautiful and full of emotion. Sarah Geronimo was not wrong to fight for this young woman. She deserved to win.”

“Grabe goosebumps! Ang lakas ng dating ng boses ni Lyca talaga. Ang ganda ng vocal texture.”

“Nice cover sa song na’to. Idol Sarah G should watch this. Ang galing mo naman Lyca!”

“May iba talaga sa kanya! As an artist, she knows to change the arrangements para hindi siya ma-mimic yung original. Sarah G is so proud for sure. Congrats Lyca!”

Biro pa ng iba, dalaga na raw si Lyca kaya pwede nang ligawan. Magde-debut na ang singer sa Nobyembre.

Patuloy pa rin daw ang paggabay ni Sarah kay Lyca lalo ngayon na pareho na silang nasa Viva Records.

Payo raw nito sa kanya, always do her best at ipakita sa mga tao kung sino siya as an artist. At kahit umano trabaho ang kanilang ginagawa ay huwag kakalimutan na mag-enjoy habang ginagawa ito.

Mapapanood ang “Ikot Ikot” cover ni Lyca sa Wish 107.5 YT channel. (Batuts Lopez)