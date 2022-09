Lola tigok sa taga ng apo, sumaklolong anak sugatan

Todas ang isang 65-anyos na lola matapos itong tagain ng kanyang apo samantalang sugatan ang anak nito habang tinatangkang awatin ang pamangkin sa bayan ng Guinobatan sa Albay kahapon ng umaga.

Ayon sa Albay police, binawian ng buhay ang biktimang si Flora Ordoño mula sa mga tinamong sugat sa kaliwang braso at ulo habang isinusugod ito sa isang ospital sa Ligao City.

Samantala, wala pang impormasyon sa kalagayan ng anak nitong si Nida Timkang, 34-anyos na ginagamot sa hindi tinukoy na ospital.

Sinabi ng mga awtoridad na tinangkang tumakas ng suspek na si Gilberto Guiriba, 23-anyos matapos ang insidente pero tinugis at nakorner ito ng mga pulis.

Sa ulat, narinig ng biktima na sumisigaw ang suspek habang bitbit ang isang itak sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Minto bandang alas-siyete ng umaga.

Nilapitan ito ng biktima para pakalmahin pero lalo umanong nagalit ang suspek at agad siyang tinaga sa kaliwang braso at ulo. Sumugod si Timkang para saklolohan ang ina at awatin ang pamangkin pero pinagbalingan siya at tinaga rin ng suspek.