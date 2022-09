Leonardo gigil sa alindog ni Gigi

Mukhang desidido si Leonardo DiCaprio sa kanyang panliligaw sa supermodel na si Gigi Hadid.

Kapwa hiwalay na sina Leo at Gigi sa mga partners nila. Kelan lang nakipag-break si Leo sa model-girlfriend niya si Camila Morrone. Si Gigi naman ay matagal nang hiwalay sa One Direction member na si Zayn Malik kung kanino meron siyang two-year old daughter named Khai.

Nagkakilala sina Leo at Gigi through a common friend at ilang beses na silang nakitang magkasama. Huli silang namataan ay noong New York Fashion Week.

Ayon sa E! Online, si Leo lang daw ang atat na atat na maging girlfriend si Gigi. Pero si Gigi ay tila walang interes na maging seryoso kay Leo: “Leo has been asking mutual friends about Gigi and wants to get to know her. They have hung out several times and he is interested. Gigi is having fun with it. She is not interested in anything serious.”

Twenty years ang age gap nila Leo (47) at Gigi (27). Pero hanga raw si Leo sa mature na pag-iisip ni Gigi: “He really likes that she has her life together. She has a child and she’s mature. He wants to be with someone who has the same idea of good causes and political views like he does.”

Pero hindi raw nakikita ni Gigi na magkakaroon sila ng long-term relationship ni Leo kahit na nag-iinit ang aktor sa kanya.

Sa dating history ni Leo, nakarelasyon niya sina Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal at ang aktres na si Blake Lively.

Si Gigi naman ay naka-date noon sina Joe Jonas, Cody Simpson, Lewis Hamilton and Tyler Cameron.