Kulong na, multa pa sa promotor ng fake news

Para matigil na ang pagpapakalat ng mga “fake news”, isinusulong ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada na gawing krimen ang pagpapalaganap ng mga mali o mapanlinlang na balita online.

“Ang mga click baits, propaganda at pagmamanipula ng mga lehitimong news segment para makapagpalaganap ng kasinungalingan, maling balita ay pangkaraniwan na ngayon kaya mahirap na matukoy kung alin ang totoo. Masyado nang talamak ang mga ito,” ani Estrada.

Sa Senate Bill No. 1296 ni Estrada, layunin nito na masugpo ang paglaganap ng disinformation sa internet sa pamamagitan ng pagsama nito sa mga itinuturing na krimen o cybercrime sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012.

Iminungkahi ni Estrada ang pag-amyenda sa Section 3 ng RA 10175 para isali ang “fake news” sa depinis¬yon ng mga termino at pagsama nito sa Section 4 o ang listahan ng cybercrime offenses na may katapat na parusang multa at kulong. (Dindo Matining)