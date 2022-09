Insurance para sa mga OFW

“Atty. Martin, plano ko po sana maging OFW. Nagkukulang na po kasi ang sweldo ko ngayon para maitaguyod ang asawa ko at dalawang anak namin. Hindi po ako natatakot makipagsapalaran sa ibang bansa para sa pamilya ko, pero gusto ko po sanang makasiguro na anuman ang mangyari sa akin doon, may insurance na sasalo sa akin at sa pamilya ko. Ano po ba ang pwedeng insurance para sa akin kung itutuloy kong maging OFW?” – Neil

Dear Neil,

Mayroong sagot ang batas natin para sa mga huwarang manggagawang katulad mo. Alinsunod sa Section 23 ng Republic Act (RA) No. 10022, kailangang magkaroon ng compulsory insurance policy ang lahat ng migrant workers na ipadadala ng recruitment/manning agencies. Kung itutuloy mong maghanapbuhay sa ibang bansa, malamang dadaan ka muna sa isang recruitment/manning agency, at kung mangyari iyon, kailangan mong magkaroon ng compulsory insurance policy na inatas ng R.A. No. 10022.

Gaayunpaman, huwag kang mag-alala sa gastos para sa compulsory insurance policy, dahil ayon din sa Section 23 ng nasabing batas, hindi ang manggagawa ang dapat magbayad para magkaroon siya ng policy. Ang recruitment/manning agencies ang dapat magbayad ng premium para sa policy, at sila na rin ang bahala sa pagpili ng insurance provider basta’t kwalipikado ito at rehistrado sa Insurance Commission.

Epektibo ang policy sa kabuuang panahon ng employment ng manggagawa sa ibang bansa, at sakop ng policy ang mga sumusunod:

US$15,000.00 para sa aksidenteng pagkamatay;

US$10,000.00 para sa natural na pagkamatay;

US$7,500.00 para sa permanent total disablement, katulad ng lubos na pagkawala ng paningin, pagkaputol o pagkalumpo ng dalawang braso o binti, at malubhang pagkasira ng isipan;

Kabuuang gastos para sa pag-uwi sa Pilipinas sakaling mahinto ang trabaho nang walang makatwirang dahilan; Allowance na di bababa sa US$100.00 kada buwan para sa anim na buwan sakaling masangkot sa isang kaso sa ibang bansa; at Perang igagawad ng National Labor Relations Commission sa manggagawa sakaling may pananagutan sa kanya ang kanyang employer.

Para sa dagdag na kaalaman tungkol sa compulsory insurance policy ng OFWs, maaari kang sumangguni sa recruitment/manning agency na lalapitan mo sakaling nakapasya ka nang mag-abroad.

Saludo ako sa’yo, Neil, dahil sa pagsisikap mo para sa asawa mo at mga anak n’yo. Nawa’y mahanap mo saanmang dulo ng mundo ang magandang buhay na hinahangad mo para sa pamilya mo.