Gozum, Blazers masusukat

Mga laro ngayon (The Arena, San Juan)

12 nn – CSB vs CSJL

3 pm – UPH MU

AMINADONG malayo pa ang labanan, kayod pa si Will Allen Gozum at mga kasama sa Saint Benilde Blazers sa mapanganib na pagsalpok sa defending champions Letran Knights sa 98th National Collegiate Athletic Association seniors basketball tourney elims ngayong Biyernes sa The Arena sa San Juan.

Asinta ng forward at dating juniors MVP at CSB (3-0) ang pang-apat na dikit kontra sa nasa terserang CSJL (1-1) sa alas-12:00 ng tanghaling ratratan.

Sa pagpulbos ng Taft-based driblers sa Perpetual Help Altas sa huling sabak, bumomba si Gozum ng 16 points, 12 rebounds.

“It’s still a long way to go for us, but at least we’re playing better,” ani Blazers coach Charles Tiu.

Bigwasan naman sa alas-3:00 ng hapon ang magkatabla sa pangwalong UPH (1-2) at Mapua Cardinals (1-2) sa 10-team men’s cagefest. (Gerard Arce)