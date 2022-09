DOH tiklop sa booster shot target

Ibinaba na ng Department of Health (DOH) sa 30% ng fully vaccinated ang kanilang target na mabigyan ng booster shot sa unang 100 araw sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

“Due to the pace at which our booster vaccination is going, we have adjusted our target only for the first 100 days (Oct. 8) to 30%,” ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Sa kabila nito nanatili naman sa 50% ng fully vaccinated ang kanilang target na mabakunahan ng booster hanggang sa katapusan ng 2022.

“In fact, some regions such as NCR have already achieved our target of 50% booster vaccination coverage,” saad pa ni Vergeire. (Juliet de Loza-Cudia)