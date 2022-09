Dindo Arroyo arestado sa cybercrime

Dinakip ng mga awtoridad sa bisa ng arrest warrant sa Biñan, Laguna sa kasong may kaugnay sa cybercrime ang aktor na si Dindo Arroyo na ang tunay na pangalan ay Conrado Manuel Ambrosio II.

Sa inilabas na pahayag ng Laguna Police Provincial Office (PPO), sinabing ang arrest warrant laban sa 61-year old character actor ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 101 ng Santa Rosa City, Laguna.

Nahaharap ang aktor sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 (two counts), na may kaukulang piyansa na P10,000 sa bawat kaso.

Kasalukuyang naka-detain si Dindo sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Biñan City.

Ayon kay Police Colonel Randy Glenn Silvio, officer-in-charge ng Laguna PPO, ang pag-aresto kay Dindo ay patunay na “the law applies to all.”

Nakilala si Dindo sa paglabas bilang kontrabida sa mga pelikula at teleserye. Naging kontrabida siya sa mga action stars na sina Fernando Poe, Jr., Rudy Fernandez, Lito Lapid, Bong Revilla, Phillip Salvador, Raymart Santiago, Monsour de Rosario, Ian Veneracion at marami pang iba. (Ruel Mendoza)