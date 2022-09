Date sa chat mate, bulilyaso sa bitbit na boga

Nabulilyaso ang unang date ng isang 19-anyos na lalaki sa kanyang chat mate matapos itong mahulihan ng baril sa loob ng Zamboanga Integrated Bus Terminal sa Zamboanga City nitong Miyerkoles.

Sa ulat, kabababa lang sa bus at nakasalang na sa x-ray machine ng terminal ang dalang bag ni Nicko Pagador Escubedo, residente sa bayan ng Dalman sa Zamboanga de Norte, nang sitahin ng mga nagmamandong guwardya ang nakaumbok sa baywang nito.

Agad itong inaresto nang mabigo siyang makapagpakita ng dokumento at permit para magdala ng armas sa labas ng kanyang bahay.

Ayon kay Escubedo, pag-aari ng kanyang lolo ang baril at dinala niya ito bilang proteksyon sa Zamboanga City habang nakikipagkita siya sa kanyang girlfriend na nakilala niya sa social media.

Nakatakda itong kasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o The Illegal Possession of Firearms and Ammunition.