Curry, 2 pa hahasain si Wiseman

PLANTSADO na ang plano ni Golden State coach Steve Kerr para sa young center nilang si James Wiseman.

Kailangan aniya ng 21-year-old big man na mahasa pa sa tabi nina Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green.

Walang mahabang karanasan sa college ball si Wiseman, nakatatlong laro lang sa Memphis noon.

Nitong nakaraang season, inilagay si Wiseman sa slot ni injured Kevon Looney.

Pero hindi nakapaglaro ang 7-foot center. Dalawang beses siyang inoperahan sa tuhod bago natapos ang 2021.

Ngayon ay mukhang handa na ang higante ng Warriors para sa 77th National Basketball Association sa Oktubre, isinuga sa pickup games nitong summer, maayos na ang tuhod papasok ng training camp. Alam na rin niya ang gagawin sa bola.

“He understands that if he’s on the floor with Steph or Klay and they’re the best shooters in the world and he needs to throw the ball to them if they’re open because it’s a better chance of the shot going in,” wakas na sey ni Kerr sa The TK Show ni Tim Kawakami ng The Athletic Miyerkoles. (Vladi Eduarte)