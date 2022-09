Brens sa Power Chargers

HUMUGOT ng malupit na boltahe mula sa dating three-time Olympian spiker Prisilla Altagracia Rivera Brens ng Dominican Republic ang Akari bilang kanilang pambatong import sa unang sabak sa Premier Volleyball League Reinforced Conference simula sa Oktubre 8.

Palalakasin ng 37-anyos na dekoradong wing spiker ang bagong tatag na Power Chargers na mabibinyagan sa professional women’s league kontra sa mga subok at matatag na team.

Kabi-kabilang kampeonato ang nakasabit sa balikat ng 10-taong national team member mula sa Pan American Games, Pan-American Cup, NORCECA Championship, Central American and Caribbean Games at mga pwesto sa Final Four Cup at bronze medal sa 2009 World Grand Champions Cup. (Gerard Arce)