Bong hindi lalayasan GMA

May bonggang giveaways talaga si Senator Bong Revilla para sa kanyang ika-56th birthday. Tinuloy-tuloy niyang talaga ang pamimigay ng nga ayuda sa kanyang Facebook Live.

Sinimulan niya ito noong pandemya kunsaan, namamahagi siya ng mga tablet lalo na para sa mga estudyante. Sa Linggo, dalawang bonggang kotse, 10 motorsiklo, laptop, mga cash prizes ang ipapamahagi niya.

Ayon dito, “Ang nakakatuwa rito, marami tayong napapasaya, marami tayong napapaligayang tao. Nagkakaroon ng pag-asa and at the same time, nanoood lang sila, pero pwede silang manalo.”

Sa kabila ng ginagawa niyang ito at sa kabila rin na sinasabi niyang wala siyang plano sa ngayon na tumakbo sa higher post, alam niya na may mga bashers pa rin siya.

“Hindi mo maiwasan may mga bashers pa rin. Pero hindi mo maiaalis ‘yan, kakambal na natin ‘yan. ‘Yung mga taong walang magawa, papabayaan na lang natin ‘yon. Ipag-pray na lang natin sila.

“Basta tayo, kahit ano pa ang gawin nila, i-bash nila tayo, hindi tayo titigil sa pagtulong sa ating mga kababayan.”

Hindi na rin daw siya nagpapa-apekto sa mga bashers.

“Wala, lalo lang tayong popogi niyan,” natawang sabi niya.

Sa isang banda, “Alyas Pogi” ang title ng birthday giveaways ni Senator Bong. At kahit ayaw pa niyang magsalita, pero mukhang may hinahanda itong malaking proyekto kaugnay ng Alyas Pogi.

And yes, Kapuso pa rin siya dahil sabi nga niya, loyal siya sa GMA.

“Siguro mawawala lang ako sa kanila kung sila na ang ayaw sa akin, ‘di ba?” nakangiti niyang sabi. (Rose Garcia)