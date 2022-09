BJMP pumalag sa ‘very scary’ komento ng esmi ni Vhong

Pinalagan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ang pangamba ng asawa ni comedian/TV host Vhong Navarro sakaling alisin ito mula sa National Bureau of Investigation (NBI) para ilipat at ikulong sa Taguig City Jail.

Ayon sa isang mataas na opisyal ng BJMP, nadismaya sila sa sinabi ni Tanya Navarro na ‘very scary’ ang paligid at kondisyon sa TCJ kaya natatakot siya para sa seguridad ng kanyang mister.

Ani ng opisyal na humiling na huwag na siyang pangalanan para makaiwas sa kontrobersya, masyadong minamaliit ng misis ni Navarro ang kakayahan nila para bigyan ng proteksyon ang mga nakakulong sa pasilidad.

Hindi aniya pugad ng mga bakulaw at halimaw ang TCJ bagama’t totoong inakusahan ng iba’t ibang krimen ang mga nakakulong dito.

“Natural kulungan ito, nandito ang mga inakusahan ng iba’t ibang krimen. Ano ba ang inaasahan niya, na puro anghel at maaamo ang tao dito? Talagang ganun eh, inakusahan ng rape ang asawa niya at dito sa Taguig daw nangyari, eh saan ba niya gustong makulong ang asawa niya? ‘Wag naman porke celebrity ang status ni Vhong eh aasa sila ng VIP treatment, ‘wag ganun,” dagdag ng opisyal.

Tinitiyak naman aniya nila na maayos ang magiging trato ng kanilang pamunuan sakaling magbaba ng commitment order ang korte para ilipat si Navarro sa TCJ na matatagpuan sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Lower Bicutan, Taguig City.

Sinabi pa ng opisyal na naiintindihan niya ang damdamin ng ginang bilang asawa pero huwag naman umano nitong maliitin at kuwestyunin ang kanilang liderato.

Sa isang press conference nitong Miyerkoles, sinabi ni Tanya na takot na takot siya sa maaaring sapitin ng asawa kapag dinala ito sa Taguig jail para ikulong habang hinaharap nito ang mga kasong acts of lasciviousness at rape na isinampa laban dito ng modelong si Deniece Cornejo noong 2014.