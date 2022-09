Belle ibinahagi ang panalo sa Korea kay Donny

Buong pusong tinanggap ni Kapamilya actress Belle Mariano ang parangal bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards 2022 (SDA) nitong Huwebes sa naturang bansa.

Sa kanyang acceptance speech ay isa-isa niyang pinasalamatan ang mga tao sa tagumpay na kanyang nakamit.

“Good evening everyone. I am Belle Mariano and I am a proud Filipino,” panimula nito.

Unang pinasalamatan ni Belle ang Poong Maykapal, ang mga tao sa likod ng “He’s Into Her” mula kay Direk Chad Vidanes, producer at staff, ang author ng naturang libro na si Maxinejiji kung saan hinango ang serye, at ang kanyang mga boss sa talent management na Star Magic at Rise Artist Studios.

Siyempre pa, hindi kinalimutan ni Belle na banggitin sa kanyang speech ang ka-love team na si Donny Pangilinan.

“Of course, to my partner Donny Pangilinan. It has been an amazing journey with you. Here’s to more and I share this honor with you,” ani Belle.

“This is your day! So proud of you @belle_mariano. More to come! (trophy+South Korea flag),” post naman ng pagbati ni Donny sa kanyang IG stories.

Maging ang DonBelle fans ay binati ng aktres.

“Of course, the supporters as well. I wouldn’t be here without you guys. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Maraming-maraming salamat.”

Hindi rin nakalimutan ng aktres na pasalamatan ang kanyang ina.

“And lastly, to the woman who molded me to the woman I am today, my mother. Thank you so much. I love you!”

Si Belle ang kauna-unahang Pinay na nanalo ng naturang award sa SDA. (Batuts Lopez)