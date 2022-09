Belen, Go tropa hahampas lahat

MASUSUBOK ang diskarte ng mga kampeong pinangungunahan ni Michaela Belen ng National U Lady Bulldogs sa UAAP at pinamumunuan ni Mycah Go na Saint Benilde Lady Blazerssa NCAA sa ipatutupad na all-to-play sa 1st Shakey’s Super League 2022 Pre-Season Championship na hahambalos sa Sabado.

Kailangang sundin ng 18 kalahok na mga team – walo sa University Athletic Association of the Philippines at 10 sa National Collegiate Athletic Association – ang maximum na exposure sal ahat ng kanilang mga player base sa liga na idaraos sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

“The benefit of having this rule is that players are going to get enough exposure and playing time. Coaches can also take advantage of this format to try different combinations which they can eventually use for their respective collegiate leagues,” esplika Huwebes ni Philip Ella Juico, chairman at CEO ng Athletic Events and Sports Management, Inc. (ACES) na organizer ng SSL.

Base sa all-to-play, iba’t ibang set ng manlalaro, maliban sa libero, ang ilalagay sa unang dalawang set ng isang laban. Ang regular na pagpapalit ay babalik kapag ang nakatakdang marka ay umabot sa 16 na puntos. Ang karaniwang laro ay magkakabisa simula sa third set.

Tokang magsagupa ang UE-Mapua sa alas-12:00 ng tanghali, San Beda-Perpetual Help sa alas-2:00 ng hapon, CSB- FEU sa alas-4:00 ng hapon at Adamson-Santo Tomas sa alas-6:00 ng gabi. (Lito Oredo)