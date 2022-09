Bela kayang talbugan mga beteranong direktor

Bukod sa mahusay umarte, marunong sumulat, marunong din magdirek si Bela Padilla.

Sa latest Instagram post ni Bela na kasama sina Boss Vic Del Rosario, Veronique Corpus, na may caption na, “Always grateful that my Viva family guides and supports me when my dreams get bigger and bigger, thank you.”

Marami ang bumati sa kanya, na ang tawag na nga sa kanya ngayon ay ‘Direk’.

“Congrats Direk!”

“Soooo excited for you Direk!”

Isa na nga itong hudyat na itutuloy-tuloy na talaga ni Bela ang pagdidirek. Kunsabagay, dahil sa Vivamax, maraming direktor ang nabigyan ng pagkakataon.

At malay natin, isa na si Bela sa kanila, na makapagdirek na rin ng pelikula para sa Vivamax.

Eh, bongga nga si Bela, dahil marunong umarte, magsulat, at magdirek, kaya hindi mamomroblema ang prodyuser, di ba?

At base nga sa unang pelikula niya with Zanjoe Marudo, JC Santos, marami nga ang pumuri sa kanya, at sabi nga nila, aba, kering talbugan ni Bela ang mga beteranong direktor, ha! (Rb Sermino)