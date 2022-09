Bagyong Karding mananalasa sa Isabela, Cagayan

Mabilis na nag-develop sa isang bagyo ang low pressure area (LPA) na namataan sa Central Luzon at pinangalanang bagyong Karding, ang ika-11 bagyo na pumasok sa Philippine area of responsibility (PAR) ngayong taon.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) inaasahan ang pagtama sa lupa ng bagyong Karding na huling namataan sa Northern Luzon, kumikilos ito sa bilis na 10kph at taglay ang lakas ng hangin na 45kph at bugso na 55kph.

Sa forecast track ng Pagasa ay mabagal pa ang galaw ng bagyo sa araw ng Huwebes subalit papalapit sa kalupaan ang direksyon nito pagdating ng Biyernes, sa monitoring ng weather bureau ay maaari itong mag-landfall sa Isabela o Cagayan sa araw ng Linggo.

Nagbabala ang Pagasa na magdadala ng pag-uulan ang bagyong Karding sa Northern Luzon at Central Luzon simula sa araw ng Sabado kung saan maaari ang pagbaha at landslides.

Inaasahan din na itataas ang storm warning signal No. 1 sa nasabing mga lugar sa Biyernes ng gabi o sa Sabado ng umaga. (Tina Mendoza)