Arcilla hihimagsik sa Puerto Princesa

IBABALIK ni Davis Cup veteran Johnny Arcilla ang kilabot na porma para makabangon sa pagkakadapa ilang linggo pa lang ang nakaraan sa pagpalo sa Puerto Princesa City National Tennis Championships umpisa ngayong ngayong Biyernes sa Karawatan PPS tennis courts sa Palawan.

Nasilat ang multi-titled ni Joshua Kinaadman sa semis ng kahahampas na Gov. Edwin Jubahib Cup sa Davao del Norte, 4-6, 4-6, na nagpagigil sa nine-time PCA Open champion na bumwelo sa panalo sa linggong itong torneo na ihahatid ng Dunlop.

Magpapaanghang sa eight-day tournament na handog ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro, ang walong age-group championships kabilang ang 16- at 18-and-under plums sa boys’ at girls’ sides. Sa detalye pa, kontakin si Mabby Mangunay sa 0915-404 6464.

Suportado ng ProtekTODO, PalawanPay, Unified Tennis Philippines at UTR (Universal Tennis Rating),

papasiklaban din ang netters sa 32-player Open draw kung san makakaharap ni second seed Jarell Edangga si Francisco Santos habang toka si junior champion Mcleen Gomera kay Mark Asia, at si top seeded Arcilla kay John Ed Melegrito sa event na nakalaan ang P30K top purse sa Open division.

Gigiya sa juniors sina John David Velez, Kale Villamar, Gomera, Serna, Reign Maravilla at Josh Lim (boys), at Christine Gulagula, AJ Acabo, Francine Dizon, Angel Vosotros, Therese Gauran at Sandra Bautista (girls). (Elech Dawa)