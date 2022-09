Antonio yumao sa edad 69

PUMANAW na ang pinakamatagal na sports editor ng People’s Journal na si Jose Antonio o mas kilala sa tawag na “Sir Joe” noong Miyerkoles ng gabi sa edad na 69.

Nakahimlay ang kanyang mga labi sa Loyola Commonwealth 2nd floor Diligence room sa Quezon City.

Siya ay tubong Nueva Ecija at ipinagmamalaking anak ng Cabiao, na nahilig sa pagkokober ng sports partikular ang baseball at Tour of Luzon cycling.

Naging sports Editor si Sir Joe sa loob ng 35 taon hanggang sa kanyang kamatayan.

Inulila niyaang kanyang asawa na si Lita Antonio, anak na si Steve Ovett, manugang na si Princess Anne at mga apo na sina Anthony James at Andre Stephen.

Nakatakda ang libing ni Sir Joe sa Linggo sa Forest Park Memorial.

Nagsimula ang karera niya sports noong kolehiyo at naging estudyante ng BA Marketing sa University of the East, habang nagtatrabaho sa Puyat undergarments.

Kasunod nito ay naakit si Sir Joe sa sportswriting nang mapadaan sa opisina ng Weekly Dawn, na siyang opisyal na school organ ng UE.

Buhat dito ay naging sports editor si Sir Joe, at kalaunan ay naging managing editor.

Pero mas naging malaking pagkakataon ang naibigay kay Sir Joe nang magsimulang maging sportswriter ng Times Journal noong 1976 kung saan editor si Augusto ‘Gus’ Villanueva.

Tumagal ng 10 taon ang karera ni Sir Joe bilang sportswriter kung saan kinoberan niya ang basketball,

baseball, cycling, marathon, boxing, athletics at iba pa.

Naging bahagi din si Sir Joe ng Tempo at Manila Times sa maikling panahon hanggang 1986.

Bumalik siya sa People’s Journal, taong 1987 at naging opisyal na sports editor ng nasabing pahayagan.

Dito nakilala si Sir Joe sa kanyang mga istoryang hindi mo palalampasin na basahin dahil sa mga nakaka engganyong headlines, magandang layout at madaling basahin.

Simpleng tao, mabait , walang yabang, kaibigan ng lahat, si Sir Joe na masugid na tagasubaybay ng aktor na si Fernando Poe Jr. at mahilig sa karera ng kabayo.

Ginamit si sir Joe ang pangalan na Daniel Barrion bilang kanyang alyas sa pagsusulat sa dyaryo. (Annie Abad)