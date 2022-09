Ang ‘junket’ na UNGA

Abante_column_Diplomasiya

Gaya ng nauna na natin sinabi, isa lamang malaking pag-aaksaya ‘di lamang ng salapi at oras ang pakikilahok ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyang ginaganap na United Nations General Assembly (UNGA) sa New York.

Nagkalat sa social media ang mga larawan na nagtatalumpati ang Pangulo sa harapan ng halos mga bakanteng upuan sa loob ng plenaryo ng UN, maliban sa mangilan-ngilang indibidwal kasama na ang delegasyon ng Pilipinas na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta-Marcos at ang dalawang pinsan ni BBM na sina House Speaker Martin Romualdez at Ambassador Babe Romualdez.

Negatibo ang mensaheng bitbit ng mga larawang kuha sa loob ng UN habang nagsasalita si BBM. Nais ipamukha ng mga kritiko na kesyo nilangaw at halos lima hanggang anim na porsyento lamang ng mga miyembro ng UN ang dumalo upang panoorin ang Pangulo. Marami sa mga ito ay hindi pa nakikinig. Hindi rin pinalagpas ng mga netizen ang larawan ni First Lady na tila nakatulog.

Narito ang paglalahad ng katotohanan. Maraming beses na rin naman natin nasaksihan ang mga nakalipas na UNGA lalo na sa panahon nina Pangulong Fidel Ramos, Gloria Macapagal Arroyo at Noynoy Aquino III.

Isang reyalidad na sa tuwing magtatalumpati ang pangulo ng Pilipinas ay sadya talagang kakaunti ang dumadalo sa loob ng plenaryo. May pagkakataon pa na halos mga miyembro lamang ng delegasyon ng Pilipinas ang nanonood. Bakit? Ang Pilipinas, isang third world country, ay maliit na tinig lamang sa kawan ng UN para pag-aksayahan ng oras na panoorin ng mga miyembro nito. Tanging mga pangulo ng bansang superpower gaya ng Estados Unidos, Russia at Tsina lamang ang madalas inaabangan sa UNGA dulot na rin ng malaking epekto ng boses ng mga ito sa pandaigdigang komunidad at sitwasyong bumabalot sa mundo.

Kung susuriin, kadalasan ay wala rin naman talagang sustansya at nakakaantok ang nilalaman ng mga talumpating inihahatid ng Pilipinas sa loob ng UNGA. Puro sakay lamang sa isyu at panukala na akala mo’y sila lang ang may monopolya ng ideya sa mundong ibabaw.

Baka marahil nakatulong pa sa postura ng bansa kung halimbawa ay tinalakay nitong si BBM kung paano niya bibigyan-solusyon ang isyu ng human rights sa Pilipinas na palagi na lamang winawalis pailalim at ibinabaon sa limot ng halos lahat ng naging mga pangulo.

Kung ang intensyon talaga ng mga lider ng Pilipinas ay mag-iwan ng legasiya at kontribusyon sa mundo, mas angkop na talakayin nito sa UN ang sariling multo na bumabagabag sa kaluluwa ng bansa.

Hindi kailanman seseryosohin at igagalang ng ibang nasyon ang kahit anong husay ng pagkakahanay ng talumpati ng sino man pangulo ng Pilipinas kung hindi natin kayang gamutin ang sakit ng ating sariling lipunan at kalingkingan.

Nagagamit na lamang na dahilan ng ating mga lider ang pagsasalita sa UNGA upang busugin ang kanilang ego. Samantala, kanya-kanya naman porma, garanatsa at pagwaldas ang ginagawa ng daan-daang kasama sa delegasyon na karamihan ng gastusin ay nakakarga sa lupaypay na balikat ni Juan dela Cruz. Nakakatuwa ang mga larawan na ipino-post ng kung sino-sinong miyembro ng delegasyon ni BBM, para silang turista lang.

Mas nakabuti pa sana sa kapakanan ng mga Pilipino kung ipinadala na lamang ni BBM si Foreign Affairs Secretary Ricky Manalo bilang kanyang kinatawan at nanatili na lamang siya dito sa PIlipinas upang ayusin ang mga problema ng bansa.

Marami tuloy ang nagtatanong kung pagbangon ba talaga ang misyon ng Marcos Jr. administrasyon o balik lang ang lahat sa dating gawi at kalakaran.