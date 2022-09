Zephanie salita ng Diyos ang sagot sa talak ni Ganda

Makabuluhang Bible verse nga ang pinost ng singer na si Zephanie sa kanyang Twitter.

“The Lord your God is with you. The mighty warrior who saves who will take great delight in you. In his love he will no longer rebuke you. But will rejoice over you with singing.” ZEPHANIAH 3-17.

Inugnay ng marami na ang verse na pinost ni Zephanie sa Twitter ay kasagutan niya sa patutsada ni Vice Ganda sa kanya.

Kahit walang pangalan na binangit si Vice Ganda kamakailan sa grand finals ng Idol Philippines, marami ang naniniwala na para kay Zephanie ‘yun.

Marami naman ang nag-react sa kanyang pinost. Sabi ni @always, “Zephanie keep going. Yakap mahigpit para sa’yo.”

Sey ni @unknown, “Don’t mind them, Zeph! God is with you.” (Rb Sermino)