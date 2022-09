Yap ekis sa lineup ng Elasto Painters

KAHIT nagbalik na sa pag-eensayo ang bagong halal na konsehal ng San Juan City na si James Yap, hindi pa rin ito sasabak sa kabubukas lang kahapon na 2022 Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup.

Sa inilabas na official lineup ng Rain Or Shine Elasto Painters, makikita doon na wala ang pangalan ng two-time Most Valuable Player (MVP) at sharpshooter na si Yap.

Hindi pa rin nakakapirma ng kontrata si James matapos mag-expire ang kontrata nito sa Rain Or Shine noong nakaraang season.

Matatandaan na nawala panandalian sa koponan si Yap para bigyang pokus ang kanyang kandidatura sa San Juan City kung saan naging matagumpay ito at nahalal bilang konsehal sa unang pagkakataon. (Sarah Asido)