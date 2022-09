Vhong Navarro hinirit ikulong sa Taguig City Jail

Kinuwestyon kahapon ng kampo ng modelong si Deniece Cornejo ang pananatili ng komedyante at TV host na si Vhong Navarro sa National Bureau of Investigation (NBI) imbes na sa Taguig City Jail.

Ayon sa abogado ni Cornejo na si Atty. Ferdinand Topacio, hindi sa NBI kundi sa Taguig City Jail dapat makulong si Navarro dahil nangyari sa Taguig City ang mga kasong Rape at Acts of Lasciviousness na kinakaharap nito.

Idiniin ni Topacio na maaari lang makulong sa NBI ang isang suspek kung ito ay nahuli sa akto habang ginagawa ang isang krimen at iniimbestigahan ng ahensya.

“Ang batas ang dapat sundin… nakalagay sa batas ang procedure diyan, ang taong naaresto para sa kaso na ito ay lilitisin sa lungsod ng Taguig, dapat nakapiit siya sa Taguig City Jail. ‘Yan ang batas,” ani Topacio.

Giit ni Topacio, sa regular na kulungan dapat madetine si Navarro at hindi sa isang komportableng tanggapan kung saan siya maluwag na makagagalaw.

Noong Lunes ng umaga, nag-isyu ang Taguig metropolitan trial court Branch 116 ng arrest warrant laban kay Navarro sa kasong Acts of Lasciviousness na may piyansang P36,000. Pasado alas-singko ng hapon nang magpalabas ang Taguig Regional Trial Court Branch 69 ng ikalawang warrant of arrest laban kay Navarro sa kasong rape na isang non-bailable offense.

Samantala, sinabi ng kampo ni Navarro na wala silang natanggap na commitment order mula sa korte at resolusyon na naging basehan ng warrant of arrest.

Tiniyak naman ng abogado ni Navarro na si Atty. Alma Mallonga na maghahain sila ng petisyon sa korte para makapag piyansa ang kanyang kliyente.

Sa kasalukuyan, nakaditine si Navarro sa NBI-Security and Management Section (NBI-SMS) sa Taft Avenue, Maynila. (Juliet de Loza-Cudia)