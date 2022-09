Tyson dumaranas ng kakaibang sakit

IBINUNYAG ni former undisputed heavy weight champion Mike Tyson na may iniinda itong sakit na Sciatica, isang kondisyon sa nerve na dumadaloy sa likod ng katawan.

Kumalat kasi ang kanyang litrato noong nakaraang buwan kung saan nakasakay ito sa wheelchair na may dalang tungkod sa isang airport.

Dahil sa pag-aalala ng ilang fans, ibinunyag na lang ni Tyson ang kanyang karamdaman sa interview ng Newsmax TV.

‘I have Sciatica every now and then, it flares up,” pahayag niya.

Dagdag pa nito, kapag pumitik ang nasabing karamdaman ay nahihirapan rin ito magsalita.

“When it flares up, I can’t even talk! Thank God it’s the only health problem I have. I’m splendid now,’ aniya.

Matatandaang ang isa sa rason kung bakit nagretiro sa pagboboksing si ‘Iron Mike’ noong 2005 ay dahil sa kanyang sakit sa likod.

Magugunitang lumaban pa si Tyson taong 2020 kung saan nagtunggali sila ni veteran Roy Jones Jr. para sa isang charity fight. (Aivan Episcope)