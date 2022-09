Sofia hinangaan sa pagpinta ng mukha ni Zoe

Marami ang humanga sa mga painting na pinost ni Sofia Andres sa kanyang Instagram, na may title na, “I just Go with the Flow”.

Isa sa sa mga painting ay ang mukha ng kanyang anak na si Zoe. Kuhang- kuha nga niya ang itsura at buhok ng kanyang anak na pagkaganda-ganda.

Tuwang-tuwa at hangang-hanga ang mga kaibigan sa showbiz ni Sofia, na talagang nagbigay ng reaksyon.

Si Marian Rivera ay nag-comment ng mga emoji. Si Maja Salvador ay pumalakpak talaga.

Para kay Sofia ay isa itong hobby na matagal na niyang gustong gawin. Pero ngayon pa nga lang daw niya natutunan talaga. At nagi-enjoy nga raw siya rito.

Naku, baka dumami ang magpa-paint kay Sofia, ha! (Rb Sermino)