Sey mo Sen. Jinggoy? Never again sa martial law – Jake

Minsan pang pinupuri ng mga netizens ang Kapamilya actor na si Jake Ejercito. Kahit na tapos na ang election kunsaan, ipinakita niya ang suporta niya noon kay dating Vice President Leni Robredo, salungat sa partido ng majority ng kanyang pamilya.

Hanggang ngayon, sa paggunita naman ng Martial Law nitong September 21, nag-tweet talaga si Jake ng hashtag na “Never Again.”

At nag-repost ng photo na may mga nakasulat na, “Nakalimutan kasi ng marami kung gaano karaming dugo ang dinanak ng mga mamamayan natin bago tayo umabot sa Edsa. Time and forgetfulness are the allies of abusers.”

Dahil sa tweet na ito ni Jake, may netizen na nag-comment kay Jake patungkol naman sa kanyang Kuya, si Senator Jinggoy Estrada na pakisabi na lang daw rito.

Sey ng netizen kay Jake, “Sabi ng kuya mo, ‘move on’. Paki sabihan pag nagkita kayo.”

May nag-comment din na, “Buti pa si Jake.”

Pero siyempre, hindi mawawala ang mga pro-administration ngayon at bina-bash din si Jake dahil sa kanyang stand.

Michelle jackpot sa guwapong afam

Sa mga panahong ito, siguradong kayang-kayang sabihin ni Michelle Madrigal na ngayon ay naka-base na sa U.S. ang katagang, “I’m in a good place.”

Halos kahihiwalay lang nila ng kanyang Mister nang mag-dyowa reveal si Michelle na may natagpuan na nga itong bagong karelasyon. Marami ang naguguwapuhan at nagsasabing bagay sila. May mga comment din na “deserved” raw ni Michelle ng maging happy.

Base sa ipinost na video at caption ni Michelle, tila sa Air Force ang work ng bago niyang boyfriend. At ayon din sa actress, wala raw talaga sana siyang plano na pumasok agad sa isang relasyon, pero iba raw pala ang plan sa kanya ni Lord.

Feeling babaeng-babae rin daw siya.

Aniya, “God answers prayer according to His perfect will, in His perfect timing.

“This was definitely not in my plan. I wanted to be single for as long as I could… But boyyyy I’m so glad it happened.

“It’s so freeing to feel like a lady again. Not having to be in a fight or flight mode all the time. It feels like home.”

In fairness, base sa pagko-comment dati ng ex-husband ni Michelle, mukhang okay talaga ang hiwalayan nila at pabor rin ito sa bago niyang karelasyon.

Wala talaga sa plano ni Michelle Madrigal na makipag-relasyon agad. Pero thankful siya sa bagong lalake sa buhay niya.

Anak ni Candy humirit ng mamahaling regalo kay teacher

Ang daming natawa at naaliw sa ipinost ni Candy Pangilinan sa kanyang Instagram account tungkol sa anak na si Quentin.

Malapit na ang birthday ng anak at siguro, tinanong ito ng teacher niya via online kung ano ang gustong regalo. Alam naman ng halos lahat na special child si Quentin.

Nahiya raw si Candy at the same time, natawa rin kay Quentin nang makita niya ang ipinabili nito sa teacher ay mamahaling brand ng shirt, ang Lacoste. Kaya nag-sorry itong talaga sa teacher ni Quentin.

Sabi ni Candy, “Nahihiya ako na natawa kay Quentin. Nagpapabili ng t-shirt at socks sa birthday niya sa teacher niya. Nagtanong teacher what shirt. Kinuha niya yung shirt na comfortable siya. Di yata niya alam medyo mahal yun… sorry teacher. Kakahiya.”

Ini-assure naman si Candy ng mga followers niya na siguradong naiintindihan naman daw ng teacher ng anak ang situwasyon pero sey rin ng ilang netizens base sa ipinost na screenshot ni Candy habang ipinapakita ni Quentin ang brand, kitang-kita raw ang reaction sa mukha ng teacher, huh!

Iba rin humirit ang anak ni Candy Pangilinan na si Quentin. Aba nagpabili ng mamahaling shirt sa teacher.