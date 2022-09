Rufa Mae nagkalat ng alindog sa Phuket

Nagkakalat ng kanyang alindog ngayon sa bansang Thailand si Rufa Mae Quinto.

Pagkatapos na mag-trend ang performance ni Rufa Mae sa All-Out Sundays, nag-post naman siya na naka-bikini habang nagbabakasyon sa Phuket, Thailand.

May caption ang post niya sa Instagram na: Sawadee ka …Hello friends…Welcome to me in Phuket …Banana beach me! For the go go go!”

Work-cation nga raw ito para kay Rufa Mae dahil sabay sa kanyang bakasyon ang isang bonggang photo shoot.

Noon pang September 9 na in-announce ni Rufa Mae na may gagawin siyang project sa Thailand: “Naka travel din guysh … para sa future ng Pilipinas! Mabuhay ang showbiz! Go go go ! Todo na to! Hollywood na to universe ganon!”