Robin Hood babalikwas

SISIKAPIN ng kuwadra ni Robin Hood na makabangon agad mula sa pagkakadapa sa huli nitong takbo sa pista.

Sasalang ang Chairman’s Cup Division II winning horse Robin Hood sa Philracom Rating Based Handicapping System ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie Guce, makakatagisan ng bilis ni Robin Hood sina Charm Campaign, Namayan, Stella Malone at Silab.

Nakalaan ang P45,000 na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta habang may karagdagang premyo na P10,000 ang hahamigin ng winning horse owner.

May distansiyang 1,200 metro ang nasabing event na suportdo ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De leon.

Samantala, sa huling takbo ni Robin Hood ay nabigo ito sa regular race nang talunin siya ni Big Lagoon. (Elech Dawa)