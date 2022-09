Reyes naghari sa Open Rapid

NAGHARI si Chester Neil Reyes sa Araneta City Open Rapid Chess Tournament na ginanap sa Activity Center ng Ali Mall sa Cubao, Quezon City nitong Linggo.

Nakalikom si Reyes ng pitong puntos matapos pisakin si Kevin Arquero seventh at final round.

Parehong may tig-anim na puntos sina FM Alekhine Nouri at Christian Arroyo pero pagkatapos ipatupad ang tiebrek points ay hinirang na second placer ang una.

Si Nouri ang world’s youngest FM sa edad na pitong taon, tinalo nito sa final round si NM Jasper Faeldonia habang kinalos ni Arroyo si FM Narquingden Reyes.

Nakopo ni Narciso Gumilar Jr. ang fourth overall matapos npagpagin si FM Nelson “Elo” Mariano III ng Bacoor City, nirehistro nito ang 5.5 points habang lumanding sa fifth si Arquero.

Samantala, si Nouri ang official representative ng Piipinas sa World Juniors Under-20 Chess Championships na gaganapin sa October 11-23 sa Sardinia, Italy. (Elech Dawa)